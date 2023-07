Up Bed Result 2023: राजमिस्त्री की बेटी बनी बीएड प्रवेश परीक्षा की टॉपर, IAS बनने का है सपना; सफलता की कहानी

Up Bed Result शालिनी ने बताया कि आईएएस बनना चाहती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बीएड कर अध्यापक बनने की लक्ष्य बनाया है ताकि परिवार की मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि मंजिल पाने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शालिनी ने जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज (सुसुवाही) से 2015 में हाईस्कूल और 2017 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

राजमिस्त्री की बेटी बनी बीएड प्रवेश परीक्षा की टॉपर, IAS बनने का है सपना; ऐसी है सफलता की कहानी

वाराणसी, जागरण संवाददाता। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में हुई प्रदेश की बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई 2023) का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। छात्रों को इन रिजल्ट का इंतजार लम्बे समय से था और आखिर में रिजल्ट कल जारी हो गया। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट घोषित होते ही वाराणसी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यहां कि शालिनी ने पहला स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन कर दिया। इसमें वाराणसी की शालिनी ने बाजी मारी। राजगीर मिस्त्री की बेटी शालिनी को 92.5 प्रतिशत अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर कानपुर नगर के राहुल और तीसरे स्थान पर प्रयागराज के मातेश्वरी प्रसाद रहे। चौथे पर मथुरा की ज्योति सिंह व पांचवें स्थान पर अलीगढ़ की शारदा रहीं। चंदौली के ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह आए छठे और लमही की अनामिका यादव को सातवां स्थान मिला है। शीर्ष 10 में छह छात्रों ने स्थान बनाया है, जबकि चार छात्राएं शामिल हैं। 2022 में नहीं मिले थे अच्छे अंक, 2023 में बनाया रिकॉर्ड सुसुवाही (डाफी-छित्तुपुर) की रहने वाली शालिनी के पिता कल्लू राम पटेल राजगीर मिस्त्री और माँ अनीता देवी गृहिणी हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शालिनी ने कोचिंग के बजाय स्व अध्ययन पर भरोसा किया। इसके लिए यू ट्यूब पर उपलब्ध पाठ्य सामग्री की मदद ली। 2022 की बीएड प्रवेश परीक्षा में उन्हें अच्छे अंक नहीं मिले थे। लेकिन वह हताश नहीं हुईं और दोगुने उत्साह से जुट गईं। यही कारण है कि 2023 की प्रवेश परीक्षा में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च अंक हासिल कर उन्होंने काशी का मान बढ़ाया। आईएएस बनना चाहती हैं शालिनी शालिनी ने बताया कि आईएएस बनना चाहती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बीएड कर अध्यापक बनने की लक्ष्य बनाया है, ताकि परिवार की मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि मंजिल पाने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शालिनी ने जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज (सुसुवाही) से 2015 में हाईस्कूल और 2017 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें हाईस्कूल में 83.4 तथा इंटर में 73.5 प्रतिशत अंक मिले थे। 2020 में बीएचयू से बीए तथा 2022 में हिंदी से एमए किया।

