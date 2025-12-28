वाराणसी में मेराज ने कहा - 'नेता हूं... कहीं भी पेशाब कर सकता हूं', पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वाराणसी के लालपुर पाण्डेयपुर में खुले में पेशाब करने से रोकने पर एक व्यक्ति ने प्रकाश आचार्य पर हमला कर दिया। आरोपी मो. मेराज ने खुद को नेता बताते हुए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर पाण्डेयपुर क्षेत्र के हुकुलगंज गीता नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा खुले में पेशाब करने से मना करने पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रकाश आचार्य, जो बागी मीडिया के डायरेक्टर हैं, ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
प्रकाश आचार्य के अनुसार, 27 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम मो. मेराज बताया, उनके घर के सामने सार्वजनिक मार्ग पर खुले में पेशाब कर रहा था। जब प्रकाश ने उसे ऐसा करने से रोका, तो आरोपी ने खुद को क्षेत्र का नेता बताते हुए कहीं भी पेशाब करने की बात कही और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रकाश ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, तो आरोपी गुस्से में आ गया और प्रकाश के मुंह व नाक पर हाथ से हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक से खून निकलने लगा।
घटना के बाद प्रकाश ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि पुलिस को सूचना दी गई, तो वह दोबारा हमला करेगा। इस हमले के कारण प्रकाश को चोटें आईं, जिसके बाद उन्होंने लालपुर पाण्डेयपुर थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर लालपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक शिष्टाचार के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में असामाजिक तत्वों की बढ़ती सक्रियता को दर्शाती हैं। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
प्रकाश आचार्य ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी और आरोपी को सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा हैं।
इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज में शिष्टाचार और नैतिकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है। लोगों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
