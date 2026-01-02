वाराणसी: नववर्ष पर मार्कंडेय महादेव मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा-गोमती संगम में किया स्नान
नववर्ष पर कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगा-गोमती संगम में स्नान कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी। नववर्ष के अवसर पर गुरुवार की सुबह से ही क्षेत्र के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा-गोमती संगम घाट पर स्नान कर विधि-विधान से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
सुबह से ही मंदिर प्रांगण हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। दर्शनार्थियों ने बताया कि बीते वर्षों की कठिन परिस्थितियों के बाद वे नए वर्ष में शांति, सद्भावना और खुशहाली की प्रार्थना लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। नववर्ष पर दर्शन के लिए पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, चंदौली, देवरिया, भदोही सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
नववर्ष पर संगम घाट क्षेत्र में विशेष रौनक देखने को मिली। परिवार के साथ घूमने आए लोगों के लिए साइबेरियन पक्षी आकर्षण का केंद्र बने रहे। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले इन दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए गंगा घाट से लेकर संगम घाट तक लोगों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं व पर्यटकों ने घाटों पर प्रकृति के सौंदर्य के बीच नए साल का आनंद लिया।
