तमिलनाडु से आज पहुंचेगा पुजारियाें का दल, मां विशालाक्षी शक्तिपीठ का कल से कुंभाभिषेक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख मां विशालाक्षी शक्तिपीठ का प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाला कुंभाभिषेक शुक्रवार से आरंभ होगा। इसके निमित्त कर्मकांडी व वैदिक विद्वान ब्राह्मण पुजारियों का दल गुुरुवार को तमिलनाडु से यहां पहुंचेगा। शुक्रवार को प्रथम दिन गणपति पूजन के साथ कुंभाभिषेक के विभिन्न अनुष्ठान आरंभ हो जाएंगे।

मंदिर के महंत पं. राजनाथ तिवारी ने बताया कि मंदिर का कुंभाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाला एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें पूरे धार्मिक विधि-विधान से मंदिर का जीर्णोद्धार कर, रंग-राेगन कर नया स्वरूप दिया जाता है। इसके अंतर्गत विविध धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभाभिषेक कराने का दायित्व नाटकोट्टम क्षत्रम नामक दक्षिण भारत की संस्था निर्वहन करती है।

क्षत्रम के प्रबंधक ने बताया कि कुंभाभिषेक में पूरे देश से, विशेष तौर पर दक्षिण भारत से हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके लिए शिखर पूजन 11 सितंबर को किया जा चुका है। आयोजन के सभी अनुष्ठान दक्षिण भारतीय पद्धति से होंगे। इसके लिए गुरुवार को दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वानों व कर्मकांडियों का समूह यहां पहुंच जाएगा। मंदिर के रंग-रोगन व जीर्णाेद्धार का काम जोरों से चल रहा है।