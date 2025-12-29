जागरण संवाददाता, वाराणसी। चोलापुर के तेवर गांव में सोमवार की सुबह आई एक खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सूचना यह थी कि डेढ़ दशक पूर्व दसवीं में प्रथम श्रेणी से पास कर पुरस्कार में साइकिल जीतने वाले गांव के होनहार बेटे को भिवाड़ी (राजस्थान) पुलिस ने नींद की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री चलाने और 32 करोड़ के 22 किलो केमिकल बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

छोटे बेटे अमन यादव संग खेती-बाड़ी कर इज्जत की जिंदगी जी रहे पिता बेटे की करतूत जानने के बाद सदमे में हैं। उन्होंने ग्रामीणों से ऐसी दूरी बनाई कि बात करने के सारे प्रयास विफल हो गए। सोमवार को घर वालों ने बात करने के ल‍िए फोन म‍िलाया तो बात नहीं हो सकी। जबकि‍ पहले रोज बात होती थी। बात नहीं होने के बाद जब क‍िसी माध्‍यम से जान पर‍िचय के लोगों से बात हुई तो यह जानकारी सामने आई।

बचपन से होनहार रहे बेटे कृष्णा से श्रीयादव को भी ढेरों उम्मीदें थीं। उसने सिंधोरा थाना अंतर्गत पलईपट्टी स्थित स्कूल में 12 वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता से इंजीनियरिंग करने की इच्छा जताई तो उसे दुर्गाकुंड स्थित आर्यभट्ट कोचिंग में दाखिला दिला दि‍या। दो साल तैयारी के बाद कृष्णा आगे की पढ़ाई के लिए बरेली चला गया। वहां किसी कालेज से एमटेक की पढ़ाई पूरी की फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। परिवार के लोगों की मर्जी से शादी की तो पत्नी को साथ लेकर गुजरात में रहने लगा। पत्‍नी अब दो महीने से यहीं रह रही थी।