श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में बुलेटप्रूफ गाड़ी, CRPF संभाल रही मोर्चा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में अब बुलेटप्रूफ गाड़ी भी लगेगी। यह गाड़ी सीआरपीएफ की 95 बटालियन को मिली है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में पहले से सीआरपीएफ मोर्चे पर रहती है, लिहाजा बुलेटप्रुफ वाहन भी सुरक्षा मोर्चे पर तैनात रहेगा।

वाराणसी में माक ड्रिल कर चुकी हैं सुरक्षा एजेंसियां तीर्थ के ट्रैंगल वाराणसी, प्रयागराज व अयोध्या में एटीएस, एनआइए के अलावा सेना के अधिकारी रेलवे स्टेशन, रोडवेज, श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा माक ड्रिल किया जा चुका है। गंगा में आतंकियों से लड़ने तक का माक ड्रिल किया जा चुका है। ऐसे में सीआरपीएफ को बुलेटप्रूफ गाड़ी दिए जाने को भी सुरक्षा तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।





सीआरपीएफ मोर्चेबंदी को कहीं भी घुस सकेगी

आगामी समय में पर्वों का सिलसिला शुरू होगा। विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें आपात स्थिति बनी तो सीआरपीएफ के जवान बुलेटप्रूफ गाड़ी से एंट्री कर सकेंगे। बनारस में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे में सीआरपीएफ की तैयारी भविष्य में काम आ सकेगी।



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