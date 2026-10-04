त्योहार से पहले परिवहन निगम का तोहफा, पांच नए रूटों पर दौड़ेंगी UP रोडवेज की बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम लखनऊ के आउटर एरिया और जुड़े हुए जिलों के पांच नए रूटों पर बसें चलाएगा। दस नई बसें निगम के बेड़े में शामिल होने वाली हैं। बसों के रूट सर्वे की मंजूरी निगम मुख्यालय से मिल गई है ।

लखनऊ के बांडा खेड़ा, बहरू की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इसको भी निगम नए रूट में शामिल करेगा।

सर्वे को मिली मंजूरी निगम कैसरबाग से चौक-बालागंज-ठाकुरगंज-दुर्गागंज-काकोरी-भलिया-बहरू-सेफलपुर , आलमबाग बस अड्डे से बाराबिरवा चौराहा-तिकोनिया पारा-टोल-बहरू चौराहा , कैसरबाग से बीकेटी-चंद्रिका देवी-सैदापुर-माल-नेवादा-गोंडवा-भैनगांव होकर नैमिषारण्य के लिए बसें चलाएगा। इसके अलावा लखनऊ से वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए नानस्टाप बसें चलेंगी।