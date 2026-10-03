15 सेकंड में 30 लाख की चोरी: सगाई में मध्य प्रदेश के मामा-भांजे ने चुराया था दूल्हे की मां का बैग, मुरादाबाद पुलिस ने एक पकड़ा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से करीब 780 किलोमीटर दूर मुरादाबाद आकर मामा-भांजे ने सगाई समारोह में महज 15 सेकेंड में करीब 30 लाख रुपये की नकदी और जेवरात से भरा बैग पार कर दिया। वारदात के लिए नाबालिग भांजे को वेटर की ड्रेस पहनाई गई थी। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर चोरी की पूरी नकदी और जेवरात बरामद कर लिए हैं। उसका मामा बाबी फरार है। दोनों बाइक से मुरादाबाद आए थे और वारदात के बाद वापस लौट गए थे।

रेलवे के अकाउंट विभाग में कार्यरत अश्विनी सेठी के बेटे ऋषित सेठी की 22 सितंबर को दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन 24 होटल में सगाई थी। रात करीब 10 बजे अश्विनी की पत्नी फोटो खिंचवा रही थीं। उन्होंने बैग कुछ देर के लिए पीछे रखा। इसी दौरान किशोर ने मौका देखकर बैग उठा लिया। इसमें करीब 30 लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण थे।

मुरादाबाद में 22 सितंबर की रात मध्य प्रदेश के चोर मामा-भांजे ने की थी वारदात सीसीटीवी फुटेज में किशोर बैग लेकर बाहर निकलते दिखा। होटल के बाहर वह बाइक लेकर खड़े व्यक्ति के साथ दिल्ली की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उसे पाकबड़ा तक ट्रेस किया और किशोर को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि बाबी भी वारदात में शामिल था और उसकी तलाश की जा रही है।