DM अनुनय झा के कदम से मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में मची खलबली, दो स्टेनो सहित 8 कर्मचारियों के ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डीएम अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट के आठ कर्मचारियों की तैनाती में फेरबदल किया गया है। आदेश के अनुसार राजेश यादव, आशुलिपिक उपजिलाधिकारी सदर से आशुलिपिक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुरादाबाद के साथ संबद्ध किए गए हैं।

वहीं पंकज सिंह, आशुलिपिक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से आशुलिपिक उपजिलाधिकारी सदर के पद पर तैनात किए गए हैं। आबकारी सहायक अनिल सैनी को अपने मूल कार्य के साथ अपर जिलाधिकारी (नगर) के पेशकार का कार्य भी संपादित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

डीएम ने पेशकार अपर जिलाधिकारी (नगर) कुलदीप यादव को जिलाधिकारी न्यायालय से संबद्ध किया गया है। एमजे तहसीलदार मुरादाबाद त्रिवेंद्र कुमार को जिलाधिकारी शिविर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। स्थानांतरणाधीन नायब नाजिर तहसील बिलारी प्रशांत यादव को एमजे तहसीलदार सदर मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है।

डीएम ने आठ कर्मचारियों की बदली तैनाती, दो स्टेनो भी शामिल डीएम अनुनय झा ने वरिष्ठ सहायक सचिन शर्मा को अहलमद माल न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर से संबद्ध न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मुरादाबाद में तैनात किया गया है। टंकण लिपिक याचना सक्सेना को संबद्ध न्यायालय जिलाधिकारी मुरादाबाद में भेजा गया है।