नववर्ष पर पहाड़ों को छोड़ यूपी के इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने जा रहे लोग, होटल-पेइंग गेस्ट फुल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नववर्ष के आगमन के पूर्व ही काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। सभी गलियां, घाट, होटल, धर्मशालाएं, पेइंग गेस्ट फुल हो गए हैं। सड़काें पर जाम की स्थिति है तो गंगा में वाटर ट्रैफिक बढ़ गया है। बीते तीन दिनों में ही 11 लाख लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं।

मंगलवार को भी लगभग ढाई लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। अभी नववर्ष की पूर्व संध्या से भीड़ और भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। काफी उम्मीद है कि नववर्ष की पूर्व संध्या बुधवार से लेकर नववर्ष के दिन तक काशी में तिल रखने की जगह न बचे।

काशी में पहुंच रहे आस्था के जनप्रवाह की यही गति रही तो संभावना है कि बुधवार को वर्ष के अंतिम दिन बाबा धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या छह लाख से अधिक हो जाए। जबकि नववर्ष के दिन इसके नौ से दस लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाते हुए प्रशासन तदनुसार तैयारियों में जुट गया है।

सभी आरतियों के आनलाइन टिकट फुल चल रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ व सावन प्लान को लागू किया है। पूरे मंदिर परिसर में तीन इंड टू इंड जिग-जैग बैरीकेडिंग की गई है तो सड़कों पर भी चारों तरफ दो किमी तक लंबी कतारें लग रही है। बाबा के स्पर्श दर्शन पर आगामी तीन जनवरी तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, केवल झांकी दर्शन कराया जा रहा है।

मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार निर्धारित किए गए हैं। गंगा आरती में घाटों की सीढ़ियों से लेकर लहरों पर बोट और क्रूज पर जमी हजारों की भीड़ लोगों की बाबा विश्वनाथ, मां गंगा व सनातन धर्म के प्रति बढ़ती आस्था का प्रतीक है।



बीते तीन दिनों में बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु