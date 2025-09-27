काशी के उद्यमी दीपक कुमार बजाज बने यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ में बैठक की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से की गई। महासम्मेलन में काशी के प्रमुख उद्यमी एवं समाजसेवी दीपक कुमार बजाज को सर्वसम्मति से यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शहर के कारोबार‍ियों ने खुशी जाहि‍र की है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लखनऊ स्थित गोल्फ सिटी के द सेंट्रम होटल में शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रोलर फ्लोर मिल से जुड़े छह दशकों से अधिक पुराने और सतत रूप से सक्रिय संगठन यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का 62वां वार्षिक महासम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया।

इस महासम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 200 से अधिक रोलर फ्लोर मिल इकाइयों के स्वामी, अध्यक्ष एवं निदेशक शामिल हुए। बैठक की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से की गई। महासम्मेलन में काशी के प्रमुख उद्यमी एवं समाजसेवी दीपक कुमार बजाज को सर्वसम्मति से यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने बजाज को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि बृजेश पाठक का स्वागत अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन द्वारा अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि रणवीर प्रसाद का स्वागत संगठन के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने अंगवस्त्रम देकर किया।

मुख्य अतिथि बृजेश पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अग्रणी बनता जा रहा है। इस विकास में रोलर फ्लोर मिल उद्योग की भूमिका अत्यंत सराहनीय है, जो प्रतिदिन लाखों टन गेहूं की प्रोसेसिंग करते हुए आटा, मैदा, सूजी जैसे उत्पादों का निर्माण कर रहा है और लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। यह उद्योग 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' और 'समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश' की दिशा में एक मजबूत आधारशिला है।

वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और सत्र 2024-25 के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संगठन में किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। महासम्मेलन में पूर्व अध्यक्षों का स्वागत अंगवस्त्रम और माल्यार्पण कर किया गया।

इस महासम्मेलन में प्रमोद वैश्य, आकाश जालान, राम अवतार सिंघल, मनोज बजाज, संजय अग्रवाल, योगेंद्र विजय सिंह, विजय गुप्ता, सुमित सिंघल, अर्जुन अग्रवाल, श्याम सुंदर बजाज, चंदन सांवरिया, विभोर विजय सिंह, आयुष्मान बजाज, पियूष अग्रवाल, अंकित बुधिया, श्रेय अग्रवाल सहित अनेक उद्यमी उपस्थित रहे।