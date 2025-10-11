JEE मेंस की तैयारी कर रही छात्रा ने की आत्महत्या, बाथरूम में फंदे से लटका मिला शव
वाराणसी में JEE मेंस की तैयारी कर रही एक छात्रा ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, रूम पार्टनर व नीट की तैयारी कर रही कृतिका ने बताया कि दोनों ने पूरी रात पढ़ाई की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जेईई मेंस की तैयारी कर रही गहमर (गाजीपुर) की छात्रा खुशी ने कबीरनगर की शंकर धाम कॉलोनी स्थित जेआरएस हॉस्टल के दूसरे तल पर बाथरूम में दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। खुशी ने रूम पार्टनर के साथ पूरी रात पढ़ाई की और शनिवार सुबह नाश्ते के बाद दोनों सो गईं।
कृतिका की दोपहर में नींद खुली तो 10 मिनट में तीन बार बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली आशंकावश हास्टल प्रबंधन को सूचना दी।
शाम को पिता जयप्रकाश सिंह व मां सीमा के पहुंचने पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के सामने बाथरूम का दरवाजा बलपूर्वक खोला गया तो खुशी का शव दुपट्टे के फंदे से लटका था। उसने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इससे स्वजन भी अनजान हैं।
भेलूपुर इंस्पेक्टर सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि खुशी तीन साल से वाराणसी में जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी। इस हॉस्टल में छह माह से खुशी और कृतिका एक साथ रहती हैं। कृतिका की सूचना पर हॉस्टल की वार्डन अंजू सिंह ने भेलूपुर पुलिस को सूचना दी।
रूम पार्टनर व नीट की तैयारी कर रही कृतिका ने बताया कि दोनों ने पूरी रात पढ़ाई की थी। सुबह 6:30 बजे नाश्ता करने गए तो 6:46 पर लौटने के बाद दोनों लोग सो गए, फिर क्या हुआ उसे पता नहीं।
पिता बेटी के आत्मघाती कदम की वजह पूछने पर रो पड़े, बोले- आज सुबह छह बजे खुशी ने मां से फोन पर बात की तो कोई परेशानी नहीं बताई। पिता जयप्रकाश गाजीपुर में किसानी करते हैं।
दो बेटी एक बेटा में खुशी सबसे बड़ी थी। उसकी छोटी बहन आठवीं और सबसे छोटा भाई पांच साल का है। खुशी पहले आकाश कोचिंग में पढ़ती थी। पिछले अप्रैल माह में जेआरएस में प्रवेश लिया। हॉस्टल के 35 कमरे में 72 छात्राएं रहती हैं।
