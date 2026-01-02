Language
    वाराणसी में भाजपा पार्षद के बेटे ने दारोगा को जड़ा तमाचा, भागकर बचाई जान, मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:17 PM (IST)

    आरोप‍ित भाजपा पार्षद पुत्र के दारोगा पर हमले के बाद पुल‍िस में मामला दर्ज कर ल‍िया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मणिकर्णिका घाट की ओर जाने वाली गली में गुरुवार रात एक युवक ने दारोगा को तमाचा जड़ दिया। यह घटना उस समय हुई जब दारोगा ने बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया। युवक अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मणिकर्णिका घाट जा रहा था। दारोगा द्वारा रोकने के बावजूद युवक ने जबरिया आगे बढ़ते हुए दारोगा को थप्पड़ मार दिया।

    इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपित युवक की पिटाई कर दी। युवक का नाम हिमांशु श्रीवास्तव है, जो हुकूलगंज के भाजपा पार्षद विजय श्रीवास्तव का पुत्र है। पिटाई के बाद दारोगा ने हिमांशु को बचाकर चौक थाना लाया। दारोगा की तहरीर पर चौक पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

    घटना के बाद हिमांशु को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दारोगा ने युवक को रोकने का प्रयास किया था क्योंकि वह न‍ियम के व‍िपरीत काम कर रहा था। यह नियमों का उल्लंघन था, और दारोगा ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन युवक ने न केवल दारोगा की बात नहीं मानी, बल्कि उन पर हमला भी किया।

    इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। चौक थाना के अधिकारियों ने बताया कि दारोगा की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

    इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों। भाजपा पार्षद के बेटे द्वारा दारोगा पर हमला करना एक गंभीर मामला है, जो पुलिस प्रशासन की छवि को भी प्रभावित कर सकता है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में अनुशासन और कानून के प्रति अवहेलना को दर्शाती हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    इस घटना ने यह भी दिखाया है कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए।

    इस प्रकार की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, बल्कि समाज में असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और उचित कार्रवाई करे।