जागरण संवाददाता, वाराणसी: मंडुवाडीह पुलिस को गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब लहरतारा चौराहा के निकट चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने यूपी 66 क्यू 1222 नंबर की सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। इस अचानक की गई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाड़ी को घेरकर जब तलाशी ली, तो गाड़ी की सीट के नीचे से अखबार के कागज में लगभग एक किलो की मात्रा में पीला रंग का पाउडर बरामद हुआ।

गाड़ी चला रहे 57 वर्षीय लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, जो गणेशपुर थाना भदोही के निवासी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूचना मिलने पर एन्टी नारकॉटिक्स झांसी की टीम भी मौके पर पहुंची और सफेद पाउडर की पहचान हीरोइन के रूप में की। बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। मडुवाडीह पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उस समय की गई जब गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस गाड़ी को रोका और उसके अंदर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जब पाउडर बरामद हुआ, तो पुलिस ने तुरंत लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को हिरासत में लिया।

इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि पुलिस तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एन्टी नारकॉटिक्स टीम ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।