    वाराणसी में दो करोड़ की हेरोइन जब्त, भदोही न‍िवासी तस्कर गिरफ्तार क‍िया गया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    वाराणसी के मंडुवाडीह पुलिस ने लहरतारा के पास एक अर्टिगा गाड़ी से एक किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत दो करोड़ रुपये है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे लक्ष्मी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी: मंडुवाडीह पुलिस को गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब लहरतारा चौराहा के निकट चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने यूपी 66 क्यू 1222 नंबर की सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। इस अचानक की गई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाड़ी को घेरकर जब तलाशी ली, तो गाड़ी की सीट के नीचे से अखबार के कागज में लगभग एक किलो की मात्रा में पीला रंग का पाउडर बरामद हुआ।

    गाड़ी चला रहे 57 वर्षीय लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, जो गणेशपुर थाना भदोही के निवासी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूचना मिलने पर एन्टी नारकॉटिक्स झांसी की टीम भी मौके पर पहुंची और सफेद पाउडर की पहचान हीरोइन के रूप में की। बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। मडुवाडीह पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई की है।

    पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उस समय की गई जब गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस गाड़ी को रोका और उसके अंदर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जब पाउडर बरामद हुआ, तो पुलिस ने तुरंत लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को हिरासत में लिया।

    इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि पुलिस तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एन्टी नारकॉटिक्स टीम ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    इस घटना ने वाराणसी में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूती दी है। पुलिस की तत्परता और सक्रियता से यह स्पष्ट होता है कि वे इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल तस्करों में भय का माहौल बनेगा, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ेगी। पुलिस की इस सफलता को सराहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।