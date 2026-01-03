Language
    राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में लंबित पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई सात जनवरी को

    By Amarendra tiwariEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:32 PM (IST)

    अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टल गई है। वकीलों के ...और पढ़ें

    जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में रह रहे सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव में वकीलों की सहभागिता के कारण जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी।

    अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी के आदेश के खिलाफ आशापुर (सारनाथ)निवासी नागेश्वर मिश्र ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी ने 17 अक्टूबर 2025 को नागेश्वर मिश्र की प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था।

    आशापुर (सारनाथ) निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने सितंबर 2024 में अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अधिवक्ता अलख नारायण राय के मार्फत 26 सितंबर को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने 28 नवंबर 2024 को इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था।

    इस आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई बाद 21 जुलाई 2025 को पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली और प्रार्थना पत्र पर फिर से सुनवाई करने का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए को आदेश दिया।

    इससे असंतुष्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई बाद 26 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की याचिका को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् इस लंबित प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) की अदालत में फिर से सुनवाई हुई थी।