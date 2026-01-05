वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद पर सुनवाई टली, अब सात जनवरी को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीठासीन अधिकारी के न होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद में सुनवाई नहीं हो सकी, अगली तिथि सात जनवरी नियत की गई है। रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में परिवाद दाखिल की है

राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई सोमवार को होनी थी। रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद पर सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई नही होने से अब सात जनवरी को सुनवाई होगी।