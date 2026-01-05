Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद पर सुनवाई टली, अब सात जनवरी को होगी सुनवाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    वाराणसी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी व संवैधानिक संस्थाओं पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई टल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यह मामला रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीठासीन अधिकारी के न होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद में सुनवाई नहीं हो सकी, अगली तिथि सात जनवरी नियत की गई है। रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में परिवाद दाखिल की है

    राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई सोमवार को होनी थी। रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद पर सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई नही होने से अब सात जनवरी को सुनवाई होगी।

    भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक और वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बीते 11 सितंबर को अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग को लेकर लगातार अपमानजनक आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी व सोनिया गांधी की सहमति के बिना यह संभव नहीं है। परिवाद में इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने निर्देश देने की अपील की गई है।