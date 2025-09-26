हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की पूर्व सहायक आचार्य जाह्नवी बनीं आजमगढ़ में अपर सिविल जज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी के हरिश्चंद्र पीजी कालेज के विधि विभाग की पूर्व सहायक आचार्य जाह्नवी नियुक्ति आज़मगढ़ में अपर सिविल जज के रूप में हुई है। यह उपलब्धि उन्होंने पांच साल की कानूनी जद्दोजहद के बाद हासिल की।

जाह्नवी ने वर्ष 2018 में यूपी न्यायिक सेवा परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की त्रुटि से चयन रुक गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां फैसला उनके पक्ष में गया। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि वहां भी निर्णय जाह्नवी के ही पक्ष में आया। जाह्नवी शिक्षा और सेवा में अग्रणी परिवार से हैं।