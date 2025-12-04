ज्ञानवापी के सीलबंद ताले के कपड़े को बदलने की अपील पर आदेश 15 को, आदेश के लिए पत्रावली किया सुरक्षित

विधि संवाददाता,वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग समेत सात मुकदमों की सुनवाई बुधवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने ज्ञानवापी के तालाब (वजुखाना) को सील करने में लगे ताले पर लगे कपड़े को बदलने की मांग के लंबित प्रार्थना पत्र का मुद्दा उठाया।

प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से मौजूद वकील एकलाख अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित एक रिट याचिका में 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला जज के समक्ष प्रस्तुत किया। एकलाख अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की।

सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका के निस्तारण तक लंबित मुकदमों में किसी तरह का इफेक्टीव आर्डर पारित करने पर रोक लगा रखा है। जिला जज की अदालत सीलबंद कपड़ा को बदलने का कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। नये आदेश के लिए पक्षकार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चाहिए।

शासन की ओर से नियुक्त विशेष वकील राजेश मिश्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीलबंद कपड़ा नष्ट हो चुका है। ज्ञानवापी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे बदलना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के पश्चात् जिला जज ने आदेश के लिए 15 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

वहीं मंदिर पक्ष के सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने भी पक्ष रखा। एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान 16 मई वर्ष 2022 में सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद ज्ञानवापी परिसर के तालाब को सीलबंद करने के लिए ताला लगाने के बाद उस पर कपड़ा लपेटकर सीलबंद किया गया था।