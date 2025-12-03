वाराणसी एयरपोर्ट पर अन्य शहरों से आने वाले एक दर्जन विमान विलंबित

1- इंडिगो एयरलाइंस की पुणे से वाराणसी आने वाला विमान 6 ई 497 दो घंटे 10 मिनट की देर से पहुंचा।

2- इंडिगो एयरलाइंस मुंबई से वाराणसी आने वाला विमान 6 ई 5123 दो घंटे पाँच मिनट देरी से पहुंचा।

3- इंडिगो एयरलाइंस का दिल्ली से आने वाला विमान 6 ई 2235 एक घंटे 10 मिनट की देर से पहुंचा।

4- एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी आने वाला विमान आई एक्स 1251 डेढ़ घंटे की देर से पहुंचा।

5- इंडिगो भुवनेश्वर से वाराणसी का विमान 6 ई 7035 एक घंटे 5 मिनट की देर से पहुंचा।

6- इंडिगो एयरलाइंस का हैदराबाद से आने वाला विमान 6 ई 307 डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचा।

7- इंडिगो चेन्नई वाराणसी का विमान 1 घंटे देरी से पहुंचा।

8- इंडिगो एयरलाइन्स का बैंगलुरु से आने वाला विमान 6 ई 438 तीन घंटे की देरी से पहुंचा।

9- इंडिगो एयरलाइंस का दिल्ली से आने वाला विमान 6 ई 2334 ढाई घंटे की देरी से पहुंचा।

10- एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुंबई से आने वाला विमान आई एक्स 1023 एक घंटे की देरी से पहुंचा।

11-एयर इंडिया एक्सप्रेस का बैंगलुरु से आने वाला विमान आई एक्स 2502 एक घंटे की देरी से पहुंचा।

12-स्पाइस जेट का मुंबई से आने वाला विमान एस जी 329 चार घंटे की देरी से पहुंचा।