    वाराणसी एयरपोर्ट पर अन्य शहरों से आने वाले एक दर्जन विमान विलंबित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के विलंब से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुधवार को पुणे, मुंबई, दिल्ली समेत कई

    अधिकारियों का कहना है कि नया टर्मिनल बनने के बाद समस्या का समाधान होगा।

    जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर व‍िमानों के व‍िलंब‍ित होने का स‍िलस‍िला शुरू हो चुका है। हवाई अड्डे पर बुधवार को वाराणसी आने वाले अन्य शहरों के एक दर्जन विमान बिलंबित रहे। जो इस प्रकार रहे-

    1- इंडिगो एयरलाइंस की पुणे से वाराणसी आने वाला विमान 6 ई 497 दो घंटे 10 मिनट की देर से पहुंचा।
    2- इंडिगो एयरलाइंस मुंबई से वाराणसी आने वाला विमान 6 ई 5123 दो घंटे पाँच मिनट देरी से पहुंचा।
    3- इंडिगो एयरलाइंस का दिल्ली से आने वाला विमान 6 ई 2235 एक घंटे 10 मिनट की देर से पहुंचा।
    4- एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी आने वाला विमान आई एक्स 1251 डेढ़ घंटे की देर से पहुंचा।
    5- इंडिगो भुवनेश्वर से वाराणसी का विमान 6 ई 7035 एक घंटे 5 मिनट की देर से पहुंचा।
    6- इंडिगो एयरलाइंस का हैदराबाद से आने वाला विमान 6 ई 307 डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचा।
    7- इंडिगो चेन्नई वाराणसी का विमान 1 घंटे देरी से पहुंचा।
    8- इंडिगो एयरलाइन्स का बैंगलुरु से आने वाला विमान 6 ई 438 तीन घंटे की देरी से पहुंचा।
    9- इंडिगो एयरलाइंस का दिल्ली से आने वाला विमान 6 ई 2334 ढाई घंटे की देरी से पहुंचा।
    10- एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुंबई से आने वाला विमान आई एक्स 1023 एक घंटे की देरी से पहुंचा।
    11-एयर इंडिया एक्सप्रेस का बैंगलुरु से आने वाला विमान आई एक्स 2502 एक घंटे की देरी से पहुंचा।
    12-स्पाइस जेट का मुंबई से आने वाला विमान एस जी 329 चार घंटे की देरी से पहुंचा।

    उपरोक्त विमान विभिन्न शहरों से आने के बाद फिर उसी शहर को वापस जाते है। देरी से आने के कारण जाने में काफी व‍िलंब हुआ जिससे विमान से जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत हुई।

    बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट पर एक समय में करीब एक हजार यात्रियों को बैठने की व्यवस्था है लेकिन जब विमान विलंबित होता है तब कई विमान के यात्री जब एक साथ टर्मिनल बिल्डिंग में इकट्ठा हो जाते हैं तो बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती है।

    यात्री टर्मिनल बिल्डिंग में टहल कर या खड़े होकर विमान का इंतजार करते हैं यही नहीं कई बार तो विदेशी यात्री तक फर्श पर ही बैठ जाते हैं। जब एयरपोर्ट के जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि नया टर्मिनल भवन बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा।