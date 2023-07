जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पिछली सुनवाई पर मस्जिद पक्ष ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। वहीं मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच को इस मुकदमे के लिए बेहद अहम बताया था। बीते 12 मई को हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था।

Gyanvapi Case: जिला जज की अदालत में सभी पक्षों की बहस पूरी, ASI सर्वे पर आज होगा फैसला

