Free Gas Cylinder: उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा दो निःशुल्क LPG सिलिंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी 

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत दो निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर रिफिल दिए जाएंगे। प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक एक तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2026 से मार्च, 2026 तक एक सिलिंडर दिया जाएगा।

खाद्य तथा रसद विभाग के अपर आयुक्त की ओर से जारी आदेश के संबंध में इस आशय की जानकारी उज्ज्वला लाभार्थियों को दी गई है। इसके साथ ही कहा कि लाभार्थी का बैंक खाता एसीटीसी (आधार आधारित नकद अंतरण) लिंक होना चाहिए।