Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Free Gas Cylinder: उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा दो निःशुल्क LPG सिलिंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी 

    By Ashok Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, लाभार्थियों को 2025-26 में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे, और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत दो निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर रिफिल दिए जाएंगे। प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक एक तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2026 से मार्च, 2026 तक एक सिलिंडर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाद्य तथा रसद विभाग के अपर आयुक्त की ओर से जारी आदेश के संबंध में इस आशय की जानकारी उज्ज्वला लाभार्थियों को दी गई है। इसके साथ ही कहा कि लाभार्थी का बैंक खाता एसीटीसी (आधार आधारित नकद अंतरण) लिंक होना चाहिए।

    आधार प्रमाणित वाले ही उक्त योजना के लिए पात्र होंगे। उक्त योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत निर्गत होने वाले डीबीसी (लाभार्थी को दिए गए दूसरे सिलिंडर कनेक्शन) पर लागू नहीं होगा। जिनके खाते आधार आधारित नहीं होंगे वह इस दौरान अपनी गैस एजेंसी व बैंक से अवश्य कर लें।

    यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में 5.79 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर हुए प्रीपेड, छुट्टी के दिन नहीं कटेगी बिजली

    उपभोक्ता सिलिंडर भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस योजनान्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उनके आधार प्रमाणित खाते में कंपनी द्वारा भेजी जाएगी।