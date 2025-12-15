Language
    Indian Railways News: कोहरे की चादर ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें घंटों हुईं लेट 

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वाराणसी में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हुईं। यात्रियों को भारी परेशानी का स ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे की धुंध से रविवार को भी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। कैंट स्टेशन से गुजरने वाली हरिद्वार-राजगीर स्पेशल सर्वाधिक 17.30 घंटे लेट रही।

    वहीं, नई दिल्ली से दोपहर में आने वाली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत एक्सप्रेस 1.35 घंटे लेट दोपहर 3.35 बजे कैंट स्टेशन पहुंची। जिसे ट्रेन 1.25 घंटे रीशेड्यूल करके शाम 4:25 बजे रवाना किया गया।

    रात को नई दिल्ली से आने वाली वंदेभारत भी एक घंटे से ज्यादा लेट यहां पहुंची। इसके अलावा हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस छह घंटे, बलूरघाट-बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस पांच घंटे, हापा-नाहरलगुन स्पेशल 3.30 घंटे, जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 3.30 घंटे, नई दिल्ली-वाराणसी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीन घंटे लेट रही।

    वहीं नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2.30 घंटे, आनंद विहार टर्मिनल-बलिया भृगु एक्सप्रेस 2.30 घंटे और एसएसएस हुबली-बनारस साप्ताहिक एक्सप्रेस 2.15 घंटे लेट रही।

