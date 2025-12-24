कोहरे में ट्रेनों की गति थमी, तीन ट्रेनें निरस्त तो दर्जन भर से अधिक ट्रेनें विलंबित
पूर्वांचल में भीषण गलन और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से विमानों के साथ ट्रेनों की गति भी धीमी हो गई है। बुधवार को तीन ट्रेनों को न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में भीषण गलन और कोहरे की वजह से वातावरण जहां तल्ख हो चुका है वहीं विमानों के साथ ट्रेनों की गति भी सुस्त पड़ चुकी है। कई ट्रेनें घंटों विलंबित हैं तो कई ट्रेनों को निरस्त करने की नौबत आ गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में भी कोहरे का असर कम नहीं होने वाला है। लिहाजा ट्रेनों की लेट लतीफी का क्रम जारी रहना तय है।
बुधवार को तीन ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा तो दर्जन भर से अधिक ट्रेनें विलंबित रहीं जिसकी वजह से यात्रियों को दुश्वारी झेलनी पड़ी है। जबकि स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ भी ट्रेनों का इंतजार करती देखी जा रही है। वहीं पूछताछ काउंटर पर अपनी ट्रेनों की लोकेशन जानने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
बुधवार को निरस्त
- 14213/14 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस निरस्त
- 15159 सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त
- 04137 ग्वालियर - बरौनी स्पेशल निरस्त
बुधवार को विलंबित
- 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस 9.18 घंटे
- 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे
- 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 5.15 घंटे
- 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 7.30 घंटे
- 12582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5.30 घंटे
- 13258 आनंद विहार टर्मिनल- दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस 7.30 घंटे
- 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस 5 घंटे
- 13240 कोटा - पटना एक्सप्रेस 4.30 घंटे
- 15744 फरक्का एक्सप्रेस 4.20 घंटे
- 55131 बलिया - प्रयागराज रामबाग पैसेंजर 3 घण्टे
- 14008 सद्भावना एक्सप्रेस 2.45 घंटे
- 15021 शालीमार - गोरखपुर एक्सप्रेस 4.51 घंटे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।