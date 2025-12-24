जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में भीषण गलन और कोहरे की वजह से वातावरण जहां तल्‍ख हो चुका है वहीं व‍िमानों के साथ ट्रेनों की गत‍ि भी सुस्‍त पड़ चुकी है। कई ट्रेनें घंटों व‍िलंब‍ित हैं तो कई ट्रेनों को न‍िरस्‍त करने की नौबत आ गई है। मौसम व‍िज्ञान‍ियों के अनुसार आने वाले दि‍नों में भी कोहरे का असर कम नहीं होने वाला है। ल‍िहाजा ट्रेनों की लेट लतीफी का क्रम जारी रहना तय है।

बुधवार को तीन ट्रेनों को न‍िरस्‍त करना पड़ा तो दर्जन भर से अध‍िक ट्रेनें व‍िलंब‍ित रहीं ज‍िसकी वजह से यात्र‍ियों को दुश्‍वारी झेलनी पड़ी है। जबक‍ि स्‍टेशनों पर यात्र‍ियों की भारी भीड़ भी ट्रेनों का इंतजार करती देखी जा रही है। वहीं पूछताछ काउंटर पर अपनी ट्रेनों की लोकेशन जानने के ल‍ि‍ए भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है।