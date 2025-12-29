जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में कोहरे का प्रभाव विमानों के संचालन पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। नई दिल्ली में सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण विमान सेवाएं ठप हो गईं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 50 से अधिक उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 65 प्रतिशत उड़ानों में देरी हुई।

इस दौरान विजिबिलिटी 50 से 125 मीटर के बीच रही, जिसके चलते कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कोहरे के कारण 70 से अधिक ट्रेनें भी 15 घंटे तक लेट हुईं, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई। कई यात्रियों ने घंटों इंतजार के बाद सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली।

दिल्ली से वाराणसी आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भी एक घंटे की देरी से सुबह 10:30 बजे पहुंची। इसके अलावा, दिल्ली से आने वाली तीन उड़ानें रद कर दी गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। इस स्थिति ने यात्रियों को काफी परेशान किया, क्योंकि उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा।

कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात दोनों ही प्रभावित हुए हैं, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हवाई अड्डे पर रद्द की गई उड़ानों की संख्या और देरी की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौसम की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है।