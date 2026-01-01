राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी। रेलवे में प्वाइंट मैन के खाली पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों की भर्ती का आदेश जारी किया है। इसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे में प्वाइंट मैन के 259 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनुबंध पर होगी और जैसे ही इन पदों पर नियमित भर्ती हो जाएगी, संविदा नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लखनऊ रेल मंडल में 67, बनारस रेल मंडल में 86 और इज्जतनगर रेल मंडल में सबसे अधिक 106 पदों पर भर्तियां होनी है। प्वाइंट मैन की कमी के कारण ट्रेनों के सुचारु और सुरक्षित परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं। यह समस्या किसी एक मंडल की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय रेलवे में महसूस की जा रही है। प्वाइंट मैन का पद सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा है।

प्वाइंट मैन का यह है काम: स्टेशन, जंक्शन और यार्डों में ट्रैक बदलकर ट्रेनों को सही लाइन पर भेजना, हाथ, झंडे या लैंप के जरिए लोको पायलट को सिग्नल देना और ट्रेन की स्थिति/आवाजाही की सूचना देना, ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए पटरियों की सही सेटिंग और लाकिंग सुनिश्चित करना, डिब्बों के पहियों के आगे लोहे का गुटखा लगाकर ट्रेन को अनचाहे मूवमेंट से सुरक्षित रखना, सुरक्षा नियमों का पालन और ट्रैक–पाइंट्स की नियमित जांच करना।

पूर्व सैनिकों की भर्ती से रेलवे को प्वाइंट मैन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने इस भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जा सके। प्वाइंट मैन की भूमिका रेलवे के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

पूर्व सैनिकों को इस भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। यह कदम न केवल पूर्व सैनिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि रेलवे के संचालन में भी सुधार लाएगा। रेलवे में प्वाइंट मैन की कमी के कारण कई बार ट्रेनों के परिचालन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चयनित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी और भविष्य में नियमित भर्ती होने पर इन संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी।

पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्व सैनिकों को उचित अवसर मिले। रेलवे प्रशासन ने इस भर्ती को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।