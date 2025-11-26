वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनेंगे दो अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन, बिजली कनेक्शन लेने का काम पूरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाद अब परिवहन निगम में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा का अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह बसें वाराणसी से प्रयागराज सहित लंबी दूरी का सफर तय करेंगी। इसके पूर्व कैंट बस स्टेशन परिसर में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही है।

इसके तहत कार सेक्शन की भूमि पर आपर्च्युनिटी चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं, मंगलवार को वीसी में प्रबंध निदेशक ने एक और जगह तलाशने का निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया है। इसके अलावा उन्होंने पहले से चिह्नित कार सेक्शन परिसर में आपर्च्युनिटी चार्जिंग स्टेशन के प्रगति की समीक्षा की। स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिजली कनेक्शन के लिए विभाग को शुल्क जमा कर दिया गया है।



बैटरी बैकअप बेहतर :

उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में परिवहन निगम में बैटरी चालित बसों को भी शामिल करने की घोषणा की थी। जो एक जिले से दूसरे जिले (लगभग 350 किमी) तक कवर कर सके। इसका बैटरी बैकअप सिटी ई-बसों से ज्यादा होगा।