वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनेंगे दो अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन, बिजली कनेक्शन लेने का काम पूरा
वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कैंट बस स्टेशन पर दो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। परिवहन निगम जल्द ही वाराणसी-प्रयागराज रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में प्रयागराज परिक्षेत्र को 22 बसें आवंटित की गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण सफल रहा है, और ये प्रदूषण मुक्त परिवहन का एक बेहतर विकल्प हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाद अब परिवहन निगम में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा का अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह बसें वाराणसी से प्रयागराज सहित लंबी दूरी का सफर तय करेंगी। इसके पूर्व कैंट बस स्टेशन परिसर में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही है।
इसके तहत कार सेक्शन की भूमि पर आपर्च्युनिटी चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं, मंगलवार को वीसी में प्रबंध निदेशक ने एक और जगह तलाशने का निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया है।
इसके अलावा उन्होंने पहले से चिह्नित कार सेक्शन परिसर में आपर्च्युनिटी चार्जिंग स्टेशन के प्रगति की समीक्षा की। स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिजली कनेक्शन के लिए विभाग को शुल्क जमा कर दिया गया है।
बैटरी बैकअप बेहतर :
उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में परिवहन निगम में बैटरी चालित बसों को भी शामिल करने की घोषणा की थी। जो एक जिले से दूसरे जिले (लगभग 350 किमी) तक कवर कर सके। इसका बैटरी बैकअप सिटी ई-बसों से ज्यादा होगा।
यह भी पढ़ें- वाराणसी के इस इलाके में फिर टूटा बंद मकान का ताला, लाखों की संपत्ति पार
कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। कुछ बसें वाराणसी परिक्षेत्र को भी आवंटित होंगी। इससे इतर, पहले चरण में प्रयागराज परिक्षेत्र को 22 बसें आवंटित की जा चुकी, जो फिलहाल प्रयागराज से गोपीगंज तक की दूरी तय कर रही है। कुछ बसें वाराणसी भी आ रही है।
लोगों की पसंद बनी इलेक्ट्रिक बस:
पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बस का वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के महानगरों में सफल परीक्षण हो चुका है। पहले चरण में इन बसों का संचालन वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के अधीन किया जा रहा है। सीमित बैटरी बैकअप (औसत) के कारण इस सेवा का दायरा निर्धारित है। जिसका संचालन वाराणसी के शहरी क्षेत्रों तक ही होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।