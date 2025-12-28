Language
    वाराणसी में भीषण ठंड की वजह से 29 और 30 द‍िसंबर को कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश घोष‍ित

    By ARUN KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    वाराणसी में भीषण ठंड और शीतलहर के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर 29 और 30 दिसंबर को प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश सभ ...और पढ़ें

    स्‍कूलों में दो द‍िनों तक भीषण ठंड की वजह से अवकाश घोष‍ित क‍ि‍या गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा आठ तक के विद्यालयों को डीएम के आदेश के बाद बंद कर द‍िया गया है। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे एवं शीतलहर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे।

    यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई, आइसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, जबकि विभागीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इस समय वाराणसी में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में, विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रबंधन से अपेक्षा की है कि वे इस आदेश का पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही, शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यों को संपन्न करें, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।

    इस संबंध में सभी विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

    सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं और उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं। इस प्रकार, विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।