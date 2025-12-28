जागरण संवाददाता, वाराणसी। ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा आठ तक के विद्यालयों को डीएम के आदेश के बाद बंद कर द‍िया गया है। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे एवं शीतलहर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे।

यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई, आइसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, जबकि विभागीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस समय वाराणसी में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में, विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रबंधन से अपेक्षा की है कि वे इस आदेश का पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही, शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यों को संपन्न करें, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।

इस संबंध में सभी विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।