    By ARUN KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    वाराणसी में शीतलहर और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने 5 और 6 जनवरी 2026 को प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद में शीतलहर, घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के चलते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देशानुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जनपद के सभी प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों को 5 और 6 जनवरी 2026 को बंद रखा जाएगा।

    इस आदेश के अनुसार, वाराणसी के सभी सरकारी, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्डों से संचालित स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

    अभिभावकों ने भी प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम बच्चों की भलाई के लिए आवश्यक हैं, खासकर जब मौसम की स्थिति इतनी खराब हो। ठंड और कोहरे के कारण विद्यार्थियों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए यह निर्णय समय की आवश्यकता थी।

    वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड और भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ठंड का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आगे भी इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और उन्हें ठंड से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं।

    इस निर्णय से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और वे सुरक्षित रह सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस अवधि में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। वाराणसी में शीतलहर और घने कोहरे के चलते प्रशासन ने एक संवेदनशील और आवश्यक कदम उठाया है, जो बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए है।