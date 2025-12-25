Language
    वाराणसी में ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा पांच तक के विद्यालय शुक्रवार को रहेंगे बंद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    वाराणसी में भीषण ठंड की वजह से कक्षा पांच तक के स्‍कूलों में अवकाश घोष‍ित कर द‍िया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर वाराणसी जनपद में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के सभी विद्यालय 26 दिसंबर, शुक्रवार को बंद रहेंगे। यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आइसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, लेकिन विभागीय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    इस समय वाराणसी में मौसम की स्थिति अत्यंत गंभीर है। घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी बारह उड़ानें रद की गईं, जिससे विमान यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक ठंड और कोहरे की संभावना जताई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

    इस बीच, वाराणसी में नई वंदे भारत एक्सप्रेस भारी कोहरे के कारण सुबह के बजाय शाम को रवाना हुई। इसके अलावा, क्रिसमस के अवसर पर चर्च में विशेष आयोजन किए गए, जहां गीत गाए गए और मेले का आयोजन हुआ। वाराणसी में मौसम की स्थिति और विद्यालयों के बंद होने के निर्णय ने स्थानीय निवासियों के लिए कई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। सभी से अपील की गई है कि वे मौसम के प्रति सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियाँ बरतें।