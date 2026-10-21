जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट पर होने वाले एयर शो को देखने के लिए गंगा किनारे के मकानों की छतों पर भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को छतों पर अधिक संख्या में एकत्र नहीं होने की सलाह दी गई है।

जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। नगर निगम की यह पहल पुराने और कमजोर भवनों में अतिरिक्त भार से बचाव के लिए है। बीएचयू के तकनीकी विशेषज्ञ प्रो. केके पांडे के अनुसार, मकान की मजबूती उसकी नींव, निर्माण सामग्री, उम्र और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है।

गंगा किनारे कई पुराने मकान रेतीली मिट्टी पर बने हैं। हाल की बाढ़ के बाद जमीन में नमी बनी हुई है। ऐसे में पहले से कमजोर या दरार वाले मकानों में सावधानी जरूरी है। हालांकि, विमान की तेज आवाज का मतलब यह नहीं कि मकान गिरने लगेगा। लोगों को घबराने के बजाय छतों पर भीड़ जुटाने से बचना चाहिए।