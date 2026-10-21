एयर शो को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय भाजपा पर हमलावर, कहा - पासों पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें क्यों?

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो को स‍ियासी रूप देने को लेकर कांग्रेस की ओर से पार्टी के नेता भाजपा सरकार पर हमलावर है। दरअसल आयोजन में शाम‍िल होने के ल‍िए जारी क‍िए जा रहे कुछ पास में स्‍थानीय भाजपा व‍िधायकों के नाम फोटो शाम‍िल होने के बाद से यह पास सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें भाजपा के व‍िधायकों की ओर से तस्‍वीरों के प्रयोग को लेकर आपत्‍त‍ियों का दौर जारी है।

इसी क्रम में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय राय ने सोशल मीड‍िया पर पासों की तस्‍वीर जारी कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है क‍ि भारतीय वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और गौरव का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों को सलाम। लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान एयर शो के पासों पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें क्यों?