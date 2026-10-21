Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

एयर शो को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय भाजपा पर हमलावर, कहा - पासों पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें क्यों?

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Wed, 21 Oct 2026 05:39 PM (IST)

कांग्रेस नेता अजय राय ने वाराणसी एयर शो के पासों पर भाजपा विधायकों की तस्वीरें होने पर आपत्ति जताई है। ...और पढ़ें

वाराणसी एयर शो पास विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप।

वाराणसी एयर शो पास विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप।

HighLights

  1. एयर शो के पासों पर भाजपा विधायकों की तस्वीरें।

  2. कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा पर साधा निशाना।

  3. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की चुनाव आयोग से शिकायत।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो को स‍ियासी रूप देने को लेकर कांग्रेस की ओर से पार्टी के नेता भाजपा सरकार पर हमलावर है। दरअसल आयोजन में शाम‍िल होने के ल‍िए जारी क‍िए जा रहे कुछ पास में स्‍थानीय भाजपा व‍िधायकों के नाम फोटो शाम‍िल होने के बाद से यह पास सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें भाजपा के व‍िधायकों की ओर से तस्‍वीरों के प्रयोग को लेकर आपत्‍त‍ियों का दौर जारी है।

इसी क्रम में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय राय ने सोशल मीड‍िया पर पासों की तस्‍वीर जारी कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है क‍ि भारतीय वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और गौरव का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों को सलाम। लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान एयर शो के पासों पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें क्यों?

pass

आरोप लगया क‍ि यह चुनावी मर्यादा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वायुसेना देश की है, किसी राजनीतिक दल की नहीं। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करे। देश की सेना का सम्मान करें, उसे राजनीति से दूर रखें। वहीं पार्टी के अन्‍य नेताओं की ओर से भी इस बाबत आपत्‍त‍ि जारी की गई है। जबक‍ि सोशल मीड‍िया पर आयोजन में शाम‍िल होने के ल‍िए जारी हो रहे पास की पार्टी के कार्यकर्ता भी तस्‍वीरें जारी कर रहे हैं। 

यह भी पढ़ें कांग्रेस नेता ने एयर शो के नाम पर राजनीतिक प्रचार का लगाया आरोप, पूछा - क्या एयर शो भाजपा के जनप्रतिनिधियों और समर्थकों के लिए है?