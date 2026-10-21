जागरण संवाददाता, वाराणसी। सबसे पहले जागरण ने ही आपको बताया था क‍ि एयर-शो में मानेकशा और विवेकानंद जलयान भी शाम‍िल हैं जो बनारस में जल पर्यटन की शान भी हैं। फाइनल रि‍हर्सल के दौरान कमांडोज के भारी हेलीकाप्‍टर से जलयान के डेक पर उतरने का रि‍हर्सल कर भारतीय सेना की साझा दक्षता जल थल और नभ में प्रदर्श‍ित कर दर्शकों की वाह वाही लूटी।

इस बाबत अलकनंंदा क्रूज लाइन के संचालक व‍िकास मालवीय ने बताया क‍ि मानेकशा और विवेकानंद जलयान को भी एयर शो के तीन द‍िनों के आयोजन में शाम‍िल कि‍या गया है। जलयान में भी एयरफोर्स और प्रशासन‍िक अध‍िकार‍ियों की एक्‍ट‍िवि‍टी बनी रहेगी। जबक‍ि फाइनल र‍िहर्सल के दौरान जलयान के डेक पर बुधवार को हेलीकाप्‍टर से कमांडो के उतरने का वीड‍ियो देखकर भारतीय सेना के शौर्य से सभी आश्‍चर्य में डूब गए।