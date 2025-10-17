वाराणसी से मुंबई का किराया जानकर चकरा जाएगा सिर, जाने का 3500 और आने का 30000

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। दीप ज्योति पर्व पर घर लौटने की होड़ से विमानन कंपनियों ने अपने किराए में बड़ा बदलाव किया है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को दिवाली पर सपरिवार घर आने में जेब ढीली करनी पड़ रही है।

विमान किराया आसमान छू रहा है। वहीं वाराणसी से अन्य शहरों को जाने वाले यात्रियों में कमी आई है। इससे वाराणसी से अन्य शहरों का किराया काफ़ी कम हो गया है।

बुधवार को विभिन्न शहरों से वाराणसी आने वाले यात्रियों की संख्या पर नजर डालें तो आने वाले कुल यात्रियों की संख्या 6700 थी जबकि वाराणसी से विभिन्न शहरों को जाने वाले यात्रियों की संख्या 4500 ही रही।

शुक्रवार को वाराणसी से मुंबई का किराया 3525 रुपये है जबकि मुंबई से वाराणसी का अधिकतम किराया करीब 30,000 रुपये है। हालांकि कुछ विमानों का किराया 15000-20000 के बीच है और यह लगातार बढ़ रहा है।

वहीं, वाराणसी से दिल्ली का किराया करीब 3200 रुपये है। दिल्ली से वाराणसी का अधिकतम किराया 23,000 के करीब है। वहीं कुछ विमानों का किराया 12000-15000 के बीच है।

यही नहीं वाराणसी से सबसे लंबी दूरी बेंगलुरु की है जहां का किराया मात्र 4000 रुपये है। वहीं बेंगलुरु से वाराणसी का किराया 23,000 के करीब है। इस दृष्टि से देखें तो जाने का किराया तो ट्रेन के किराए से भी कम है।