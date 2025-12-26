Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में सुबह घने कोहरे की वजह से कई व‍िमान रद, जान लें अन्‍य शहरों से आने वाले व‍िमान की स्‍थ‍ित‍ि

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    वाराणसी में घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। लगातार ग्यारहवें दिन कोहरे के कारण विमान सेवाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    यात्रियों को उड़ानों की स्थिति की जानकारी पहले से लेने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित होने के साथ ही शुक्रवार को भी उड़ानें रद करनी पड़ीं। शुक्रवार को लगातार ग्यारहवें दिन भी घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। सुबह और शाम की उड़ानों को निरस्त करना पड़ा, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई विमान अपने निर्धारित समय से घंटों विलंबित हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आने वाली उड़ानों के निरस्त होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी रद्द रहेंगी, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में चिंता का माहौल है।विमानन अधिकारियों ने बताया कि कोहरे की स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी पहले से प्राप्त करें।

    हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं, उन्हें लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है।इस स्थिति के चलते, एयरलाइनों ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की पेशकश की है, लेकिन कई यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ रहा है। कई यात्र‍ियों को मौसम का अनुमान और व‍िमान की जानकारी न होने की वजह से समस्‍याओं का सामना करना पड़ा। 

    हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच और चेक-इन प्रक्रियाओं में भी देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को और अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में घने कोहरे की स्थिति सामान्य है, लेकिन लगातार ग्यारह दिनों तक इसका बने रहना असामान्य है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति पर ध्यान दें और अपनी यात्रा की योजना को उसी के अनुसार बनाएं। घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा में आई बाधाएं यात्रियों के लिए एक चुनौती बन गई हैं।

    निरस्त विमानों की सूची

    • 1.एयर इंडिया की ए आई 2495/2496 दिल्ली वाराणसी दिल्ली
    • 2-एयर इंडिया एक्सप्रेस की आई एक्स 1223/1224 दिल्ली वाराणसी हैदराबाद
    • 3.एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 2746/2871 हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद
    • 4.इंडिगो की 714/499 बैंगलुरु वाराणसी बैंगलुरु
    • 5.इंडिगो की 6 ई 401/6044 चेन्नई वाराणसी चेन्नई