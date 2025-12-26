जागरण संवाददाता, वाराणसी। घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित होने के साथ ही शुक्रवार को भी उड़ानें रद करनी पड़ीं। शुक्रवार को लगातार ग्यारहवें दिन भी घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। सुबह और शाम की उड़ानों को निरस्त करना पड़ा, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई विमान अपने निर्धारित समय से घंटों विलंबित हो गए हैं।

आने वाली उड़ानों के निरस्त होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी रद्द रहेंगी, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में चिंता का माहौल है।विमानन अधिकारियों ने बताया कि कोहरे की स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी पहले से प्राप्त करें।

हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं, उन्हें लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है।इस स्थिति के चलते, एयरलाइनों ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की पेशकश की है, लेकिन कई यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ रहा है। कई यात्र‍ियों को मौसम का अनुमान और व‍िमान की जानकारी न होने की वजह से समस्‍याओं का सामना करना पड़ा।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच और चेक-इन प्रक्रियाओं में भी देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को और अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में घने कोहरे की स्थिति सामान्य है, लेकिन लगातार ग्यारह दिनों तक इसका बने रहना असामान्य है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति पर ध्यान दें और अपनी यात्रा की योजना को उसी के अनुसार बनाएं। घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा में आई बाधाएं यात्रियों के लिए एक चुनौती बन गई हैं।