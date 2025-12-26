Language
    कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा, शुभम के परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में शुभम जायसवाल और उसके परिवार पर कार्रवाई तेज हो गई है। पिता भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद दुबई में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी में शुभम जायसवाल और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद दुबई में छिपे शुभम पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और लुक आउट नोटिस जारी करने के बाद 38 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है।

    कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट कोर्ट) मनोज कुमार की अदालत ने शुभम के परिवार के लोगों के नाम की 38 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस दिया है। यह संपत्तियां शुभम के पिता, उसकी मां शारदा, बहन प्रगति, पत्नी वैशाली के नाम पर हैं।

    कोर्ट ने दिया ये आदेश

    कोर्ट ने सभी को दो जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। भोला जायसवाल सोनभद्र जेल में बंद है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि एसआइटी कफ सीरप के अवैध प्रवाह, वित्तीय लेन-देन और आरोपितों के बीच के संपर्क की जांच भी कर रही है।

    राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक 79 मामले दर्ज किए हैं। 225 लोगों को नामजद किया और 78 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है।