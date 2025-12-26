कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा, शुभम के परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी में शुभम जायसवाल और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद दुबई में छिपे शुभम पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और लुक आउट नोटिस जारी करने के बाद 38 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है।

कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट कोर्ट) मनोज कुमार की अदालत ने शुभम के परिवार के लोगों के नाम की 38 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस दिया है। यह संपत्तियां शुभम के पिता, उसकी मां शारदा, बहन प्रगति, पत्नी वैशाली के नाम पर हैं।

कोर्ट ने दिया ये आदेश कोर्ट ने सभी को दो जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। भोला जायसवाल सोनभद्र जेल में बंद है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि एसआइटी कफ सीरप के अवैध प्रवाह, वित्तीय लेन-देन और आरोपितों के बीच के संपर्क की जांच भी कर रही है।