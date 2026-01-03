सड़कों पर अनावश्यक जाम रोकें, वेडिंग जोन बनाकर रिक्शे तथा ठेले को करें व्यवस्थित- सीएम योगी

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को काशी पहुंचे। उन्होंने यहाँ सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के कार्यों को शीघ्रता से किए जाने और सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों की उचित पैरवी कर शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।

नाविकों से संवाद पर भी रहा सीएम का जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ बचाव से सम्बन्धित कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उनके सुझावों को भी प्रस्तावों में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने वरुणा नदी पुनरोद्धार हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नाविकों से लगातार संवाद बढ़ाये जाने पर जोर दिया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि घाट श्रद्धालुओं के लिए है, वहां किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन तथा अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी हर कार्य की मॉनिटरिंग करें तथा किसी भी स्तर पर यदि बाधा होती है तो उसका अविलंब निस्तारण कराएं, ताकि अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सीवरेज तथा पेयजल हेतु नगर निगम तथा जलनिगम अपनी कार्यप्रणाली पर गंभीरता से नजर रखें और सुनिश्चित करें कि नागरिकों को हर हाल में शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित हो। सड़कों पर अनावश्यक जाम रोकने हेतु वेडिंग जोन बनाकर रिक्शे तथा ठेले को व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाकर अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड को वहां व्यवस्थित करें।

रैनबसेरों में हो कंबल समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठंड के दृष्टिगत पर्याप्त रैन बसेरे संचालित हों। वहां पर्याप्त मात्रा में कंबल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण को नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम तथा अन्य कार्यदायी संस्थाएं अपनी विकास परियोजनाओं को जनप्रतिनिधियों से भी अवलोकित कराएं। माघ मेले को लेकर विशेष तैयारियों समेत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राजस्व वादों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो। पुलिस, होमगार्ड्स समेत अन्य बलों को अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों एवं आमजन के प्रति उनका व्यवहार सहयोगी हो। जनपद में हुक्का बार समेत अन्य अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। मॉल के पार्किंग क्षेत्र का उपयोग पार्किंग हेतु होना सुनिश्चित हो।

साइबर थाना व हेल्पडेस्क को करें सक्रिय

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर थाना तथा हेल्पडेस्क को सक्रिय करें, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगे।थानावार अवैध कब्जे करने वाले माफिया, पेशेवर गुंडे, चेन स्नेचरों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। माघ मेले तथा आगामी पर्वों को देखते हुए समुचित तैयारी रखें। सभी विभाग काशी की वैश्विक छवि को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें।



डीएम ने विकास व पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था कि दी जानकारी

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनपद में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी रखी। उन्होंने बताया कि 2014 से 2025 तक 35155 करोड़ के कुल 486 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। वर्तमान में 17915 करोड़ के कुल 128 प्रोजेक्ट्स गतिमान हैं, जिसमें सड़क व पुल के 24 प्रोजेक्ट्स 5812 करोड़ शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, गौतस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, साइबर अपराध समेत यातायात व्यवस्था की जानकारी दी।