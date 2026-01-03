'UP की जनता को हर हाल में मिले शुद्ध पेयजल', CM योगी बोले- जल निगम और नगर निगम करें सुनिश्चित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए शनिवार को कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जन-जन तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सीवेज की व्यवस्था सर्वोत्तम रखें। नगर निगम व जल निगम इसे सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए मुख्यमंत्री सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्य व कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। योगी ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले माफिया, पेशेवर गुंडों, चेन स्नेचरों को थानावार पकड़कर कार्रवाई करें। माघ मेला तथा आगामी पर्वों को देखते हुए समुचित तैयारी रखें। सभी विभाग काशी की वैश्विक छवि को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने हेतु लगातार प्रयासरत रहें। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण को शीघ्रता से पूरा कराने और सड़क निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।

लंबित मामलों की उचित पैरवी कर शीघ्रता से करें निस्तारण अदालतों में इससे जुड़े लंबित मामलों की उचित पैरवी कर शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए कहा। बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके सुझावों को प्रस्तावों में शामिल करने के साथ ही वरुणा नदी पुनरोद्धार हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।शुक्रवार को सामने घाट पर नाविकों के बीच हुई मारपीट की घटना का उल्लेख किया बिना कहा कि नाविकों से संवाद बढ़ाएं, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह भी कहा कि गंगा घाट श्रद्धालुओं के लिए है। घाट पर धरना-प्रदर्शन या अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस, होमगार्ड समेत अन्य सुरक्षा बलों को अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया। कहा कि पर्यटकों, आमजन के प्रति व्यवहार सहयोगी रखें।