    'जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल का वितरण युद्ध स्तर पर किया जाए', सीएम योगी ने वाराणसी में जिला प्रशासन को दिए निर्देश

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:47 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में टाउनहाल रैनबसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को युद्ध स्तर पर ऊनी वस्त्र और कंबल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शीतलहरी में जरूरतमंदों को युद्ध स्तर पर मिलें ऊनी वस्त्र और कंबल

    डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात टाउनहाल रैनबसेरे के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन से कहा गया है कि भीषण शीतलहरी में युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण कराया जाए।

    काशी के लिए 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत
    सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में उनकी संसदीय सीट काशी के लिए पिछले 11 वर्ष में 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। इनमें से दो तिहाई से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हो चके हैं। शेष प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविनाशी काशी में शनिवार को फिर से काल भैरव व बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम ने कहा कि यहां की विकास परियोजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण भी किया है।

    देश व प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं के रूकने की भी व्यवस्था
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी जिला प्रशासन, नगर निगम आदि के द्वारा भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों, गरीबों, यात्रियों के लिए रैनबसेरे व ऊनी वस्त्र वितरण आदि की व्यवस्था की गी है। टाउनहाल में भी अस्थायी रैनबसेरे की व्यवस्था की गई है। यहां देश व प्रदेश भर से आए श्रद्धालु रूके हैं। यहां की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है।

    काशी के अंदर बने 28 से अधिक रैन बसेरों में लोगों को मिल रहा सहारा
    मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि नगर निगम के स्तर पर भी यहां स्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों, बेसहारा और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को सहारा मिल रहा है। ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन से कहा गया है कि भीषण शीतलहरी में युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण कराया जाए। नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा किए गए कंबल वितरण में मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला।