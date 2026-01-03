सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, 'काशी कोतवाल' के दर पर भी झुकाया शीश

Language
    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:54 PM (IST)

    सीएम योगी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और काशी कोतवाल के दर्शन किए

    डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के तीसरे दिन वाराणसी पहुंचे। दो दिवसीय दौरे के पहले दिन शनिवार को उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आदि योगी के दर्शन किए। बाबा के गर्भगृह में जाकर उन्होंने विधिविधान से पूजा कर लोककल्याण की कामना की।

    मुख्यमंत्री ने काशी कोतवाल के चरणों में भी लगाई हाजिरी
    समीक्षा बैठक के उपरांत सीएम व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने ‘काशी कोतवाल’ बाबा काल भैरव का विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के सुखी-समृद्ध जीवन की कामना की।

    सीएम ने बाबा के भक्तों का किया अभिवादन
    श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर बाबा के भक्तों ने हर-हर महादेव का जयकारा लगा उनका अभिनंदन किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।