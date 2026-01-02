सीएम योगी कल आएंगे काशी, राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय काशी दौरे पर शनिवार को आएंगे। अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद अगले दिन 11 बजे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सिगरा में आयोजित राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। प्रोटोकाल के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी शाम पांच बजे आएंगे।

सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कालभैरव व श्रीकाशी विश्वनाथधाम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद रैन बसेरा का निरीक्षण करेंगे और टाउनहाल में गरीबों को कंबल वितरित करेंगे।

इसके बाद अगले दिन संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पहुचेंगे और वालीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोपहर 12 बजे उपस्थित लोगों को वर्चुअल संबोधित करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उद्घाटन समारोह में महानगर एवं जिले के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्षद उपस्थित रहेंगे।

महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि पूरे देश के हर प्रदेश से 30 टीम पुलिस की, 28 टीम महिलाओं की आ रही है। इसके अलावा सेना की पुरुष टीम एवं रेलवे की महिला टीम भी आ रही है।