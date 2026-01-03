Language
    मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ पहुंचे काशी, सर्किट हाउस में करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:12 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। वे सर्किट हाउस में अधिकारियों से बैठक करेंगे, कालभैरव व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन ...और पढ़ें

    वाराणसी पहुंचे सीएम योगी बैठक के साथ ही भ्रमण कर व‍िकास और जनकल्‍याण के कार्यों का न‍िरीक्षण भी करेंगे।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम को एयरपोर्ट पहुंचकर सड़क मार्ग से सर्किट हाउस के लिए निकल गए हैं। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कालभैरव व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रैन बसेरा का निरीक्षण करेंगे और टाउनहाल में गरीबों को कंबल वितरित करेंगे। वह रविवार को दोपहर 12 बजे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कांपलेक्स में राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे तो पार्टी पदाध‍िकार‍ियों और प्रशासन‍िक अध‍िकार‍ियों ने उनका स्‍वागत क‍ि‍या। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा सर्किट हाउस की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस बैठक के बाद, मुख्यमंत्री कालभैरव और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। इसके अतिरिक्त, वह रैन बसेरा का निरीक्षण भी करेंगे और टाउनहाल में गरीबों को कंबल वितरित करने का कार्य करेंगे।

    मुख्यमंत्री का यह दौरा स्थानीय विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रविवार को, मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कांपलेक्स में राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे, जो इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

    मुख्यमंत्री के दौरे का उद्देश्य न केवल धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करना है, बल्कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का भी क्रियान्वयन करना है। रैन बसेरा का निरीक्षण कर, वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरतमंदों को उचित सुविधाएं मिल सकें। कंबल वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, वह सर्दी के मौसम में गरीबों की मदद करने का प्रयास करेंगे।

    इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री अधिकारियों से विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। यह बैठक स्थानीय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री का यह दौरा वाराणसी में धार्मिक स्थलों का दौरा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन, दोनों ही इस क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और विकासात्मक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उनकी योजनाओं और निर्देशों का प्रभाव स्थानीय जनजीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।