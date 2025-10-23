Language
    दीपावली के बाद छठ के ल‍िए यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में उमड़ी भीड़

    By Rakesh Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    छठ पूजा के लिए यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में सीट को लेकर यात्रियों में विवाद हुआ। रोडवेज प्रशासन ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयारी कर ली है और कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है।

    अहमदाबाद- गोरखपुर एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट बोगी में बैठने के लिए भिड़े यात्री।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। घर पर छठ पूजा मनाने की बेसब्री के चलते यूपी और बिहार की ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। बुधवार को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, अंबाला, पटियाला, पुणे, चेन्नई आदि शहरों से आने वाली ट्रेनों में भीड़ का असर दिखा। ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।

    हाल ऐसा कि अहमदाबाद - गोरखपुर एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में सीट को लेकर दो यात्री आपस में भिड़ गए। जीआरपी इंस्पेक्टर रजोल नागर और आरपीएफ के एसआइ विकास ने किसी तरह से यात्रियों को समझाकर ट्रेन में सवार कराया।

    इधर, महानगरी एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, दादर सेंट्रल-गोरखपुर एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस, ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस समेत अन्य दर्जन भर स्पेशल और नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ रही। दूसरी तरफ कैंट स्टेशन पर बने होल्डिंग एरिया में बने हेल्प डेस्क से यात्रियों को जरूरी जानकारी दी गई।

    रोडवेज प्रशासन ने कसी कमर
    रोडवेज के कैंट बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बुधवार को सामान्य रही। सुबह कुछ हद तक भीड़ रही लेकिन रात को यह काफी कम हो गई। इस दौरान गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, शक्तिनगर, सोनभद्र आदि जगहों पर जाने वाले यात्री ज्यादा रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि गुरुवार को संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर तक इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है।