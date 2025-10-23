जागरण संवाददाता, वाराणसी । घर पर छठ पूजा मनाने की बेसब्री के चलते यूपी और बिहार की ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। बुधवार को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, अंबाला, पटियाला, पुणे, चेन्नई आदि शहरों से आने वाली ट्रेनों में भीड़ का असर दिखा। ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।

इधर, महानगरी एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, दादर सेंट्रल-गोरखपुर एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस, ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस समेत अन्य दर्जन भर स्पेशल और नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ रही। दूसरी तरफ कैंट स्टेशन पर बने होल्डिंग एरिया में बने हेल्प डेस्क से यात्रियों को जरूरी जानकारी दी गई।



रोडवेज प्रशासन ने कसी कमर

रोडवेज के कैंट बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बुधवार को सामान्य रही। सुबह कुछ हद तक भीड़ रही लेकिन रात को यह काफी कम हो गई। इस दौरान गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, शक्तिनगर, सोनभद्र आदि जगहों पर जाने वाले यात्री ज्यादा रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि गुरुवार को संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर तक इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है।