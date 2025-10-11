मुंबई से वाराणसी पहुंचे विमान में बर्ड हीटिंग, एक घंटे जांच के बाद हुआ रवाना

जागरण संवाददाता बाबतपुर। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मुंबई से वाराणसी पहुंचे आकासा एयर के विमान क्यूपी 1491 के शाम 7:20 बजे लैंडिंग के समय बर्ड हीटिंग हुई। विमान से कुछ टकराने का अंदेशा होने पर पायलट ने इसकी सूचना एटीसी को दी।

विमान एप्रन पर लैंड होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन एक घंटे तक इंजीनियरों ने विमान की जांच-परख की। इसमें किसी पक्षी का अवशेष नहीं मिला। लगभग एक घंटे जांच-पड़ताल के बाद विमान बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ।

अकासा एयर का विमान क्यूपी 1491 मुंबई से वाराणसी शाम 7:20 बजे आता है। यही क्यूपी 1424 बनकर 7:55 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरता है। बर्ड हीट की संभावना के चलते विमान आधे घंटे की देरी से 8:30 बजे रवाना हुआ।