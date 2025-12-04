BHU में बवाल: बस में आग लगाने की कोशिश, दो वाहनों के शीशे टूटे; छात्रों को खदेड़ा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर में तनाव की स्थिति दिखी। मंगलवार रात छात्रों ने प्राक्टोरियल बोर्ड कार्यालय पर पथराव किया और बोतल में आग लगाकर कार्यालय पर खड़ी बस (यूपी 65 एएस 1587) के ऊपर फेंका गया। सुरक्षाकर्मियों ने आग को तुरंत बुझा दिया। पत्थरबाजी में खड़ी बस और ब्रेवो-4 वाहन (यूपी 65 केटी 8424) के शीशे, साथ ही कुर्सी तथा गमले भी तोड़े गए।

एलडी चौराहा पर रखे गमले, कुर्सियां और एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस बल के साथ छात्रों को खदेड़ा। छात्र बिड़ला 'ए' छात्रावास के अंदर और छत से गाली-गलौज और पत्थरबाजी करते रहे। सुरक्षाकर्मी प्रमोद कुमार सिंह और सुरक्षा सुपरवाइजर प्यारे लाल यादव को चोटें आईं, जिन्हें ट्रामा सेंटर भेजकर उपचार कराया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हिंसा की शुरुआत तब हुई, जब कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सुंदर बगिया गेट पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी को पोस्ट आफिस चौराहे पर पीटा जा रहा है। सुरक्षा अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि पूर्व छात्र अंकित पाल (एमए, हिंदी, सत्र 2023-25), मोहित कुमार (एमए, प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्व, सत्र 2024-26) और दो से तीन अन्य छात्र, एक बाहरी युवक बिहार के भोजपुर निवासी अंकित सिंह को पीट रहे थे।