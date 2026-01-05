BHU में इन 100 छात्रों को मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की फ्री कोचिंग, 10 जनवरी तक करें आवेदन
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र ने सिविल सेवा परीक्षा 2025-26 के लिए लगभग 100 अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में स्थापित डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र ने सिविल सेवा (प्रारंभिक एवं मुख्य) परीक्षा 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति (एससी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के करीब 100 अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग सुविधा मिलेगी।
प्रवेश के लिए आवेदन मांगा गया है। समन्वयक प्रो. आरएन खरवार ने बताया कि अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और आनलाइन आवेदन पत्र के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
आवेदन पत्र 10 दिसंबर से उपलब्ध है, अंतिम तिथि 10 जनवरी है। प्रवेश शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में सौ बहुविकल्पकीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें तीन सौ अंक होंगे। हर सही जवाब के लिए तीन अंक और गलत जवाब के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।
अंतिम चयन लिखित परीक्षा के कुल अंकों के योग पर आधारित होगा। परीक्षा फरवरी में संभावित है। यह पहल वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
