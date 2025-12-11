Language
    BHU के दीक्षा समारोह में मिलेंगी 13,650 डिग्रियां, मेधावियों को मिलेंगे 554 पदक

    By Sangram Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:46 AM (IST)

    काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) का 105वां दीक्षा समारोह 12 दिसंबर को होगा, जिसमें 13,650 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। स्वतंत्रता भवन में आयोजित मुख्य ...और पढ़ें

    विज्ञान और कला संकायों का वर्चस्व अधिक, अनुराधा को मिलेगा चांसलर मेडल। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) का 105वां दीक्षा समारोह 12 दिसंबर को होगा, कुल 13,650 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। मुख्य समारोह स्वतंत्रता भवन में सुबह 11 बजे होगा। मेधावियों को 554 पदक मिलेंगे। 60 प्रतिशत से अधिक मेडल छात्राओं को मिलेंगे। विज्ञान और कला संकायों का वर्चस्व अधिक रहेगा।

    नीति आयोग के सदस्य और जेएनयू के कुलाधिपति डा. विजय कुमार सारस्वत मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में डा. सारस्वत ने भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय कार्यालय पर बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने समारोह की तैयारियों की जानकारी दी।

    उन्हाेंने कहा कि पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित डा. सारस्वत वैकल्पिक ऊर्जा, सुपरकंप्यूटिंग और मेथनाल अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों में भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। मुख्य समारोह के दौरान मंच से 29 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें दो चांसलर पदक, दो स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और 29 बीएचयू पदक शामिल हैं।

    इस वर्ष सभी संस्थानों व संकायों में कुल 554 पदक प्रदान किए जाएंगे। परंपरागत दीक्षा पोशाक, साफा और उत्तरिया का वितरण संकाय स्तर पर किया जा रहा है, बुधवार तक 11,000 विद्यार्थियों ने समारोह में उपाधि ग्रहण करने के लिए सहमति दर्ज करा दी है। समारोह का सीधा प्रसारण बीएचयू की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। मुख्य समारोह के बाद 12 से 14 दिसंबर तक विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों और संकायों द्वारा उपाधि वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे।

    • 13,650 उपाधियां कुल
    • 7,449 स्नातक
    • 5,484 स्नातकोत्तर
    • 712 पीएचडी

    उपाधि का विवरण

    उपाधि संख्या
    स्नातक   7,449
    स्नातकोत्तर   5,484
    पीएचडी  712
    एम.फिल.  04
    डाक्टर आफ साइंस  01

    प्रोफेसरों की बेटियों को गोल्ड मेडल सिर्फ संयोग : परीक्षा नियंता
    विवि के कई प्राेफेसरों की बेटियों को गोल्ड मेडल दिए जाने के सवाल पर परीक्षा नियंता प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने कहा कि यह संयोग है कि किसी प्रोफेसर की बेटी को इस बार गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इस बार यह संयोग तीन प्रोफेसरों से जुड़ा है, इस पर वह चुप्पी साध गईं।

    कुलपति ने कहा कि यह जानकारी उन्हें नहीं थी, पता करके जवाब दिया जाएगा। बता दें कि दीक्षा समारोह में संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी, कुलगुुरु प्रो. संजय कुमार और न्यूरोलाजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वीएन मिश्र की पुत्री को गोल्ड मेडल मिलेगा।

    प्राे. सदाशिव की पुत्री अनुराधा को चांसलर मेडल के अतिरिक्त आठ अन्य मेडल दिए जाएंगे। विवि परिसर इन होनहार बेटियों की मेधा को प्रणाम कर रहा है लेकिन परीक्षा नियंता इसे सिर्फ संयोग बता रही हैं।

    {3B948F3C-0A66-4110-B997-A31BE7BF3036}