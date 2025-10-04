BHU अस्पताल की पार्किंग में पानी भरने से नहीं पहुंच सके मरीज, डॉक्टरों ने सड़क पर किया इलाज

वाराणसी में भारी बारिश के कारण बीएचयू परिसर में जलभराव हो गया। आवासीय क्षेत्रों से लेकर अस्पताल परिसर तक पानी भर गया जिससे मरीजों और निवासियों को भारी परेशानी हुई। डॉक्टरों ने पार्किंग में ही ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया। जलभराव के कारण कई वाहन बंद हो गए जिससे लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारी वर्षा के कारण बीएचयू परिसर जलमग्न हो गया। शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह हुई बारिश के कारण परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। आवासीय इलाके पानी में डूब गए। वहीं, सिंहद्वार पर घुटने भर पानी एकत्र हो गया। वाहनों को आवागमन में समस्या हुई। सर सुंदरलाल परिसर की पार्किंग में पानी जमा हो गया।

