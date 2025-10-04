BHU अस्पताल की पार्किंग में पानी भरने से नहीं पहुंच सके मरीज, डॉक्टरों ने सड़क पर किया इलाज
वाराणसी में भारी बारिश के कारण बीएचयू परिसर में जलभराव हो गया। आवासीय क्षेत्रों से लेकर अस्पताल परिसर तक पानी भर गया जिससे मरीजों और निवासियों को भारी परेशानी हुई। डॉक्टरों ने पार्किंग में ही ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया। जलभराव के कारण कई वाहन बंद हो गए जिससे लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारी वर्षा के कारण बीएचयू परिसर जलमग्न हो गया। शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह हुई बारिश के कारण परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। आवासीय इलाके पानी में डूब गए। वहीं, सिंहद्वार पर घुटने भर पानी एकत्र हो गया। वाहनों को आवागमन में समस्या हुई। सर सुंदरलाल परिसर की पार्किंग में पानी जमा हो गया।
ट्रामा सेंटर परिसर की स्थिति भी यही रही, यहां मरीजों और उनके स्वजनों तकलीफ हुई। कई मरीज अस्पताल तक पहुंच नहीं सके। कई एंबुलेंस भी बंद हो गए, इसके कारण मरीजों को पानी में उतरना पड़ा।
बाल रोग विभाग के डॉक्टरों ने पार्किंग क्षेत्र में ही ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया। डॉ. सुनील कुमार राव व डॉ. अनिल कुमार सरोज ने भी पार्किंग में ही खड़े होकर बच्चों का उपचार किया। 20 से अधिक मरीज देखे, हालांकि किसी को भर्ती करने की स्थिति नहीं थी।
डॉ. सुनील बताते हैं कि जलभराव की वजह से अधिकांश स्वजन बीमार बच्चों को ओपीडी कक्ष तक नहीं ले जा पा रहे थे, उनकी समस्या को देखते हुए सड़क किनारे ही बच्चों को देखने का निर्णय लिया गया।
बताते चलें कि अस्पताल परिसर में जलभराव की वजह से अधिकांश दोपहिया और चार पहिया वाहन बंद हो गए।
एक तरफ जहां आइएमएस बीएचयू को एम्स जैसी सुविधाएं देने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन सालों से जलभराव की समस्या के निदान के लिए कोई पुरजोर कवायद नहीं किया जाना सवाल खड़े करता है।
