Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शॉर्ट सर्किट से बर्तन की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, बुझाने में लगी दमकल की 25 गाड़ियां

    By Baliya Photographer Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    बलिया शहर के चौक इलाके में बर्तन की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दीपावली और धनतेरस के लिए दुकान में बर्तन का स्टॉक किया गया था। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची।

    prefferd source google
    Hero Image
    शॉर्ट सर्किट से बर्तन की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान।

    जागरण संवाददाता, बलिया। शहर में पिछले 24 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश के बीच चौक स्थित बर्तन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के दुकानदारों और पीड़ित व्यापारी को जब तक पता चला, तब तक लाखों रुपये का नुकसान हो चुका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन चार मंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की 25 गाडियों को लगाना पड़ा, जिसके बाद आग को काबू में किया गया। शहर के बहादुरपुर निवासी शिवजी गुप्ता की चौक में बर्तन की दुकान है।

    व्यापारी बहादुरपुर में अपनी फैक्ट्री पर बने बर्तनों को दुकान पर बिक्री करते हैं। दीपावली और धनतेरस को लेकर व्यापारी ने अपनी दुकान को माल से स्टाक किया था, लेकिन अचानक शनिवार को सुबह में दुकान से धुंआ उठने लगा।

    आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पीड़ित व्यापारी और दमकल को दी। सूचना पर पहुंची दमकल को आसपास की दुकानों के कारण आग बुझाने में परेशानी हुई।

    इसके बाद दमकल कर्मियों ने दुकान के प्रथम तक का शीशा और दूसरे तल में सेंध बनाकर आग पर काबू पाया। घटना में दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है।

    यह भी पढ़ें- अमेठी में आतिशबाजों के खिलाफ की कार्रवाई, सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर तीन का लाइसेंस निरस्त