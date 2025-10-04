शॉर्ट सर्किट से बर्तन की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, बुझाने में लगी दमकल की 25 गाड़ियां
बलिया शहर के चौक इलाके में बर्तन की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दीपावली और धनतेरस के लिए दुकान में बर्तन का स्टॉक किया गया था। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची।
जागरण संवाददाता, बलिया। शहर में पिछले 24 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश के बीच चौक स्थित बर्तन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के दुकानदारों और पीड़ित व्यापारी को जब तक पता चला, तब तक लाखों रुपये का नुकसान हो चुका था।
सूचना मिलते ही दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन चार मंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की 25 गाडियों को लगाना पड़ा, जिसके बाद आग को काबू में किया गया। शहर के बहादुरपुर निवासी शिवजी गुप्ता की चौक में बर्तन की दुकान है।
व्यापारी बहादुरपुर में अपनी फैक्ट्री पर बने बर्तनों को दुकान पर बिक्री करते हैं। दीपावली और धनतेरस को लेकर व्यापारी ने अपनी दुकान को माल से स्टाक किया था, लेकिन अचानक शनिवार को सुबह में दुकान से धुंआ उठने लगा।
आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पीड़ित व्यापारी और दमकल को दी। सूचना पर पहुंची दमकल को आसपास की दुकानों के कारण आग बुझाने में परेशानी हुई।
इसके बाद दमकल कर्मियों ने दुकान के प्रथम तक का शीशा और दूसरे तल में सेंध बनाकर आग पर काबू पाया। घटना में दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है।
