अमेठी में आतिशबाजों के खिलाफ की कार्रवाई, सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर तीन का लाइसेंस निरस्त

अमेठी में विस्फोटक अधिनियम के तहत सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर जिलाधिकारी ने तीन आतिशबाजी लाइसेंस रद्द कर दिए। यह कार्रवाई एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। डीएम संजय चौहान ने बताया कि दीपावली पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने अन्य लाइसेंस धारकों के लिए भी जांच के निर्देश दिए हैं ताकि सुरक्षा मानकों का पालन हो।

जागरण संवाददाता, अमेठी। विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर जिलाधिकारी ने जिले के तीन आतिशबाजी लाइसेंस धारकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई संबंधित एसडीएम एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।

डीएम संजय चौहान की ओर से निरस्त किए गए लाइसेंस धारकों में गौरीगंज के राजगढ़ निवासी बाबू पुत्र अब्दुल लतीफ, मुसाफिरखाना के कस्थुनी पश्चिम निवासी मो. अख्तर पुत्र स्व. रमजान, मोहनगंज के तिलोई निवासी मो. शमीम पुत्र बफाती का नाम शामिल हैं।