अमेठी में पुलिस मुठभेड़ में गोतस्कर के पैर में लगी गोली, SP ने रखा था 50 हजार रुपये का इनाम

अमेठी पुलिस ने गोतस्करी में शामिल 50 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एसओजी और रामगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या के प्रयास और गोवध निवारण अधिनियम शामिल हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

संवाद सूत्र, रामगंज (अमेठी)। गोतस्करी की घटनाओं में संलिप्त 50 हजार के इनामी अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। एक सप्ताह के अंदर हुई तीसरी पुलिस मुठभेड़ में एसओजी टीम व रामगंज पुलिस ने गोतस्करी के अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली के जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसका इलाज कराकर विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है।

एएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 11 सितंबर की रात गोवंश लादकर ले जा रही पिकअप गाड़ी को रोकने पर वाहन में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। जिसमें से पांच अभियुक्तों को पुलिस ने 15 दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

वहीं, एक अभियुक्त अरुण को बीते 28/29 सितंबर की रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की पुलिस को तलाश थी। बीते शुक्रवार की रात एसओजी प्रभारी अनूप सिंह व सर्विलांस प्रभारी दयाशंकर मिश्र को मुखबिरों से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त बाइक से प्रतापगढ़ बार्डर से रतापुर की ओर गोतस्करी करने की फिराक में आ रहा है।

रामगंज चौकी प्रभारी संजय सिंह की टीम के साथ एसओजी टीम ने बैरघाट पुल के पास पहुंचकर घेराबंदी की। तभी बाइक सवार संदिग्ध आता दिखाई दिया। पुलिस टीम देख वह बाइक मोड़कर भागने लगा। लेकिन, कच्चा रास्ता होने के कारण बाइक फिसलकर गिर गई। जिसके बाद बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।